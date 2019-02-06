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    Из-за сильных морозов в Канаде гонки этапов КМ по биатлону будет укороченными

    Биатлон
    Международный союз биатлонистов (IBU) изменил календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за сильных морозов, сообщает NRK.

    Из-за сильных морозов в Канаде этап КМ по биатлону будет укороченным
    Из-за сильных морозов в Канаде этап КМ по биатлону будет укороченным
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    Ожидается, что в предстоящие выходные температура воздуха там опустится до минус 30 градусов, а IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

    И теперь индивидуальные гонки пройдут в сокращенном формате (15 вместо 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин).

    Эстафеты, которые были запланированы на 9 февраля, перенесены на день раньше. В субботу этап Кубка мира в Канаде завершится двумя масс-стартами. 0

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