Из-за сильных морозов в Канаде гонки этапов КМ по биатлону будет укороченными

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за сильных морозов, сообщает NRK.

Из-за сильных морозов в Канаде этап КМ по биатлону будет укороченным biathlonworld.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Ожидается, что в предстоящие выходные температура воздуха там опустится до минус 30 градусов, а IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

И теперь индивидуальные гонки пройдут в сокращенном формате (15 вместо 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин).

Эстафеты, которые были запланированы на 9 февраля, перенесены на день раньше. В субботу этап Кубка мира в Канаде завершится двумя масс-стартами. 0