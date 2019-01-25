Логинова здорово подкосила травля, считает Васильев

Двукратный олимпийский чемпионназвал неудачное выступлениев спринте на этапе Кубка мира в Антхольце следствием травли, устроенной иностранными спортсменами.

Логинов занял 26-е место в спринтерской гонке.

«Саша показался мне уставшим. — Думаю, его здорово подкосила травля, устроенная после его победы в Оберхофе.

Ничем другим объяснить такое выступление я не берусь. Считаю, что IBU был обязан вступиться за Логинова в той ситуации», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Напомним, ранее Мартен Фуркад назвал «позором» победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, а Себастьян Самуэльссон призвал россиянина извиниться за использование допинга в прошлом.

Негативными комментариями в адрес российского спортсмена также отметились чехи Михал Крчмарж и Ондржей Моравец.

Логинов был дисквалифицирован на два года после того, как в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

Логинов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 491 очко. 0