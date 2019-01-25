ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриОтстранение Анри. Неправильное место и неправильное время?
  • 18:28
    • Саночник Павличенко завоевал бронзу ЧМ в спринте
  • 17:50
    • Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце
  • 16:48
    • Степанова и Букин — вторые после ритм-танца на ЧЕ в Минске
  • 16:04
    • Тохир продал 31 процент акций «Интера»
  • 15:24
    • «Кардифф» должен будет заплатить «Нанту» за Салу 17 миллионов евро
    Все новости спорта

    Логинова здорово подкосила травля, считает Васильев

    Биатлон
    Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал неудачное выступление Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце следствием травли, устроенной иностранными спортсменами.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Логинов занял 26-е место в спринтерской гонке.

    «Саша показался мне уставшим. — Думаю, его здорово подкосила травля, устроенная после его победы в Оберхофе.

    Ничем другим объяснить такое выступление я не берусь. Считаю, что IBU был обязан вступиться за Логинова в той ситуации», — приводит слова Васильева РИА Новости.

    Напомним, ранее Мартен Фуркад назвал «позором» победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, а Себастьян Самуэльссон призвал россиянина извиниться за использование допинга в прошлом.

    Негативными комментариями в адрес российского спортсмена также отметились чехи Михал Крчмарж и Ондржей Моравец.

    Логинов был дисквалифицирован на два года после того, как в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

    Логинов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 491 очко. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Самодурова бросила вызов Загитовой в борьбе за золото ЧЕ
  • Вчера в 00:11
    •
  • Прогноз
  • Федор Емельяненко — Райан Бейдер
  • 2.47
  • Послезавтра в 05:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» или «Динамо» — кто победит в московском дерби?
  • «Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Йокерит» попробует прервать серию неудач в игре с «Торпедо»
  • «Йокерит» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 5.70
    •
  • «Витязь» и «Северсталь» сыграют результативный матч
  • «Витязь» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Френки де Йонг и Маттейс де Лигт Футбол Бизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользуАмстердамский клуб согласился продать Френки де Йонга в «Барселону» Вчера в 17:430
  • 11:18
    • «Тамбов» арендовал у ЦСКА полузащитника
  • 11:03
    • Тихонова покинула юниорский Australian Open
  • 09:37
    • «Голден Стэйт» выиграл девятый матч подряд, «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан»
    Гонсало Игуаин Футбол Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии ААргентинский нападающий и итальянский тренер воссоединились в «Челси» 00:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» и «МЮ» забьют друг другу
  • 3.02
    •
  • 20:14
    • Логинова здорово подкосила травля, считает Васильев
  • 20:02
    • Нобоа: От таких предложений, как у Паредеса, не отказываются
  • 19:49
    • Федун: Зе Луиш и Адриано останутся в «Спартаке» минимум до лета
    «Спартак» — «Динамо» Хоккей КХЛ. «Нефтехимик» примет «Автомобилист», «Спартак» в гостях у «Динамо»Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 января 18:220
  • 08:44
    • Ракицкий покинул расположение «Шахтера»
  • 19:25
    • Йоханнес Бе: Однажды я все равно проиграю
  • 19:08
    • Фуркад: Чем быстрее шел, тем больнее мне становилось
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон