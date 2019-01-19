Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета.

Сборная России в составе Анастасии Морозовой, Светланы Мироновой, Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт завершила гонку на пятой позиции.

Победу в гонке одержала сборная Франции, на втором месте — Норвегия, на третьем — Германия.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета 4 х 6 км

1. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) — 1:09.27,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — отставание 11,5(0 + 7)

3. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) — +23,4 (0 + 9)

4. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг) — 1.29,0 (0 + 9)

5. Россия (Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт) — 1.46,2 (0 + 11) 0