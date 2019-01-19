ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевAustralian Open. Медведев вышел на Джоковича, Зверев добыл уверенную победу, Серена Уильямс отдала лишь три гейма
  • 17:48
    • Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете Кубка мира в Рупольдинге
  • 16:07
    • Лэмпард: «Дерби» заинтересован в Эшли Коуле
  • 15:42
    • Агент: Переговоры «Зенита» по Акунье близки к завершению
  • 13:59
    • Форвард «Локомотива» может перейти в «Галатасарай»
  • 13:28
    • Представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете Кубка мира в Рупольдинге

    Биатлон
    В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета.

    Ирина Старых
    Ирина Старых
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная России в составе Анастасии Морозовой, Светланы Мироновой, Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт завершила гонку на пятой позиции.

    Победу в гонке одержала сборная Франции, на втором месте — Норвегия, на третьем — Германия.

    Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета 4 х 6 км

    1. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) — 1:09.27,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

    2. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — отставание 11,5(0 + 7)

    3. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) — +23,4 (0 + 9)

    4. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг) — 1.29,0 (0 + 9)

    5. Россия (Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт) — 1.46,2 (0 + 11) 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжится ли успешная серия Сульшера с «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ливерпуль» не потеряет очки на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Прервут ли «вишни» свою безвыигрышную серию?
  • «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас», «Челси» в гостях у «Арсенала»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу 18:280
  • 12:49
    • Клуб АПЛ заинтересован в услугах Дзюбы
  • 17:05
    • Большунов и Непряева выиграли серебряные медали на этапе Кубка мира в Эстонии
  • 16:23
    • Клопп: Не могу назвать возвращение Коутиньо вероятным
    Хоккеисты «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Результативная передача Малкина, четвертое подряд поражение «Вашингтона»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 января 09:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «МЮ» побеждать?
  • 4.47
    •
  • 18:35
    • Российские гандболисты обыграли Македонию в утешительном полуфинале ЧМ
  • 18:13
    • «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестера»
  • 14:26
    • Чешский специалист возглавил сборную Казахстана
    Игроки «Хетафе» Футбол Примера. «Хетафе» разгромил «Алавес», «Реал» примет «Севилью»Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры 00:560
  • 14:12
    • Бабиков стал третьим в спринте на Кубке IBU
  • 13:43
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 12:35
    • Халеп выбила Винус Уильямс с Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон