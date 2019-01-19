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    Бабиков стал третьим в спринте на Кубке IBU

    Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

    Антон Бабиков
    Антон Бабиков
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    По итогам гонки Бабиков, который прошел дистанцию без промахов, уступил победителю 14,1 секунды.

    Победу в спринте одержал француз Аристид Бегю. Вторым стал норвежец Йоханнес Дале.

    Еще один россиянин Александр Поварницын финишировал четвертым, уступив Бабикову менее секунды.

    Кубок IBU. Арбер. Мужчины. Спринт

    1. Аристид Бегю (Франция) — 25.58,8 (1 шт. круг)
    2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 2,0 (1)
    3. Антон Бабиков (Россия) — 14,1 (0)
    4. Александр Поварницын (Россия) — 14,9 (1)
    8. Вадим Филимонов (Россия) — 30,0 (0)
    14. Эдуард Латыпов (Россия) — 49,0 (2)
    17. Василий Томшин (Россия) — 1.03,1 (1)
    38. Никита Поршнев (Россия) — 1.58,2 (3) 0

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