Бабиков стал третьим в спринте на Кубке IBU

Российский биатлонистзанял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

По итогам гонки Бабиков, который прошел дистанцию без промахов, уступил победителю 14,1 секунды.

Победу в спринте одержал француз Аристид Бегю. Вторым стал норвежец Йоханнес Дале.

Еще один россиянин Александр Поварницын финишировал четвертым, уступив Бабикову менее секунды.

Кубок IBU. Арбер. Мужчины. Спринт

1. Аристид Бегю (Франция) — 25.58,8 (1 шт. круг)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 2,0 (1)

3. Антон Бабиков (Россия) — 14,1 (0)

4. Александр Поварницын (Россия) — 14,9 (1)

8. Вадим Филимонов (Россия) — 30,0 (0)

14. Эдуард Латыпов (Россия) — 49,0 (2)

17. Василий Томшин (Россия) — 1.03,1 (1)

38. Никита Поршнев (Россия) — 1.58,2 (3) 0