Бабиков стал третьим в спринте на Кубке IBU

Антон Бабиков
biathlonrus.com
По итогам гонки Бабиков, который прошел дистанцию без промахов, уступил победителю 14,1 секунды.
Победу в спринте одержал француз Аристид Бегю. Вторым стал норвежец Йоханнес Дале.
Еще один россиянин Александр Поварницын финишировал четвертым, уступив Бабикову менее секунды.
Кубок IBU. Арбер. Мужчины. Спринт
1. Аристид Бегю (Франция) — 25.58,8 (1 шт. круг)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 2,0 (1)
3. Антон Бабиков (Россия) — 14,1 (0)
4. Александр Поварницын (Россия) — 14,9 (1)
8. Вадим Филимонов (Россия) — 30,0 (0)
14. Эдуард Латыпов (Россия) — 49,0 (2)
17. Василий Томшин (Россия) — 1.03,1 (1)
38. Никита Поршнев (Россия) — 1.58,2 (3) 0