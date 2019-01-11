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    Крушельницкий не будет оспаривать дисквалификацию за допинг

    Кёрлинг Олимпизм Допинг
    Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на дисквалификацию по делу о нарушении им антидопинговых правил, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Крушельницкий
    Александр Крушельницкий
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    Крушельницкий подал апелляцию на решение о четырехлетней дисквалификации 25 декабря, однако до 11 января ему необходимо было заплатить 1 тыс. швейцарских франков за рассмотрение дела.

    В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхенчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний.

    CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград. 0

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