Устюгов стал вторым на «Тур де Ски»

Сергей Устюгов
flgr.ru
Второе место занял россиянин Сергей Устюгов. Замкнул тройку норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Таким образом, Клебо выиграл общий зачет «Тур де Ски». Устюгов стал вторым. Крюгер замкнул тройку. Россиянин Александр Большунов занял пятое место.
Общий зачет «Тур де ски»
Финал, 9 км
Финал, 9 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32.51,3
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 16,7
3. Симен Крюгер (Норвегия) — 48,8
4. Шур Рете (Норвегия) — 1.05,3
5. Александр Большунов (Россия) — 1.26,6
6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.37,1...
8. Денис Спицов (Россия) — 2.05,9
10. Андрей Ларьков (Россия) — 2.34,6.
6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.37,1...
8. Денис Спицов (Россия) — 2.05,9
10. Андрей Ларьков (Россия) — 2.34,6.0