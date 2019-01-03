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    • Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
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    Крянин: Устюгов делал всё, что возможно, но Клебо был хитрее на финише

    Лыжи
    Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал результат гонки преследования на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов
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    Гонку выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, вторым стал россиянин Сергей Устюгов.

    «Сергей делал всё, что возможно. Это что касается тактики. Единственное, Клебо оказался подготовленным к такой тактике и был похитрее на финише.

    Но Сергей показал борьбу и, думаю, делал всё правильно: пытался оторваться по дистанции. Но это не получилось.

    Впереди два старта, и на заключительном подъёме у Сергея будет преимущество, так что борьба ещё впереди. Главное, чтобы не было большого отставания.

    Что касается Большунова, то впереди ещё "классика", где у него преимущество, и он может отыграть отставание.

    Главное — поправить позиции перед главным подъёмом. И ещё есть на это возможность. Пока ничего страшного нет», — приводит слова Крянина «Р-Спорт». 0

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