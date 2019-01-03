Крянин: Устюгов делал всё, что возможно, но Клебо был хитрее на финише

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, вторым стал россиянин Сергей Устюгов.
«Сергей делал всё, что возможно. Это что касается тактики. Единственное, Клебо оказался подготовленным к такой тактике и был похитрее на финише.
Но Сергей показал борьбу и, думаю, делал всё правильно: пытался оторваться по дистанции. Но это не получилось.
Впереди два старта, и на заключительном подъёме у Сергея будет преимущество, так что борьба ещё впереди. Главное, чтобы не было большого отставания.
Что касается Большунова, то впереди ещё "классика", где у него преимущество, и он может отыграть отставание.
Главное — поправить позиции перед главным подъёмом. И ещё есть на это возможность. Пока ничего страшного нет», — приводит слова Крянина «Р-Спорт». 0