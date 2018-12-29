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    Сучилов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

    Биатлон
    Семен Сучилов стал победителем индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке». С двумя штрафными минутами он показал результат 55 минут 12,2 секунды.

    Семен Сучилов
    Семен Сучилов
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    Чемпион мира Максим Цветков занял второе место. Тройку призеров замкнул Юрий Шопин.

    Напомним, что «Ижевская винтовка» является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

    Биатлон. Третий этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск
    Мужчины. Индивидуальная гонка.

    1. Семен Сучилов — 55.12,2 (2).
    2. Максим Цветков — 5,0 (1).
    3. Юрий Шопин — 22,3 (1).
    4. Эдуард Латыпов — 52,5 (3).
    5. Вадим Филимонов — 1.17,8 (2).
    6. Максим Буртасов — 1.21,7 (2).
    7. Александр Бабчин — 1.30,0 (1).
    8. Алексей Слепов — 1.36,0 (4).
    9. Никита Поршнев — 1.51,5 (2).
    10. Александр Дедюхин — 2.02,3 (1).
    19. Алексей Волков — 3.33,0 (2). 0

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