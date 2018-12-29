Сучилов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Семен Сучилов
biathlonrus.com
Чемпион мира Максим Цветков занял второе место. Тройку призеров замкнул Юрий Шопин.
Напомним, что «Ижевская винтовка» является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Биатлон. Третий этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка.
1. Семен Сучилов — 55.12,2 (2).
2. Максим Цветков — 5,0 (1).
3. Юрий Шопин — 22,3 (1).
4. Эдуард Латыпов — 52,5 (3).
5. Вадим Филимонов — 1.17,8 (2).
6. Максим Буртасов — 1.21,7 (2).
7. Александр Бабчин — 1.30,0 (1).
8. Алексей Слепов — 1.36,0 (4).
9. Никита Поршнев — 1.51,5 (2).
10. Александр Дедюхин — 2.02,3 (1).
19. Алексей Волков — 3.33,0 (2). 0