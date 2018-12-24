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    Истомин: Юрлова—Перхт только разгоняется

    Биатлон
    Тренер сборной России Артём Истомин прокомментировал результаты российских биатлонистов на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

    Екатерина Юрлова—Перхт
    Екатерина Юрлова—Перхт
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    «Юрлова—Перхт очень хорошо работала по дистанции. Очень грамотно проходила участки. Мне кажется, что она сейчас только разгоняется. Посмотрим, что будет после нового года.

    Если говорить о мужской гонке. Когда поняли, что Гараничев не догонит Фийона-Майе? Многие команды проигрывали на спусках.

    Женя мог бороться, но он уступает французу по антропометрии. Брать его можно было по чистоте, но сами видели, какая была тяжёлая погода», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».

    Евгений Гараничев занял третье место в масс-старте. Екатерина Юрлова-Перхт была лучшей среди россиянок в масс-старте, заняв девятое место. 0

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