Истомин: Юрлова—Перхт только разгоняется

Тренер сборной Россиипрокомментировал результаты российских биатлонистов на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Юрлова—Перхт очень хорошо работала по дистанции. Очень грамотно проходила участки. Мне кажется, что она сейчас только разгоняется. Посмотрим, что будет после нового года.

Если говорить о мужской гонке. Когда поняли, что Гараничев не догонит Фийона-Майе? Многие команды проигрывали на спусках.

Женя мог бороться, но он уступает французу по антропометрии. Брать его можно было по чистоте, но сами видели, какая была тяжёлая погода», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».

Евгений Гараничев занял третье место в масс-старте. Екатерина Юрлова-Перхт была лучшей среди россиянок в масс-старте, заняв девятое место. 0