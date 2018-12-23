ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» обыграла «Сельту», «Реал» в гостях у «Вильярреала»
  • 18:21
    • Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место, Юрлова-Перхт — девятая
  • 18:05
    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место, Гараничев — третий
  • 13:54
    • Скауты «МЮ» просматривали защитника «Ромы»
  • 13:38
    • «Витязь» добыл шестую победу подряд
  • 12:12
    • Медведва и Туктамышева не попали в заявку сборной России на ЧЕ
    Все новости спорта

    Кузьмина: Долго работала на стрельбище, некоторые выстрелы были затянуты

    Биатлон
    Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина поделилась эмоциями после победы в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

    Анастасия Кузьмина
    Анастасия Кузьмина
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я думаю, что результат в масс-старте — это всем подарок к католическому Рождеству и Новому году моей семье, часть которой в России, а часть которой в Словакии.

    Получилось сделать то, о чем мечтали. Пока не все нули в стрельбе, но все-таки. Двигаемся дальше. Долго работала на стрельбище, некоторые выстрелы были затянуты, пауза была слишком большой.

    Это пока не мой уровень стрельбы. Ощущения пока еще не те, но рада, что удается это компенсировать на трассе», — рассказала Кузьмина в эфире «Матч ТВ».

    Второй в гонке стала словацкая биатлонистка Полина Фиалкова, третьей — француженка Анаис Шевалье. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективами
  • 10/12/2018 в 16:26
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм»
  • 1.65
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли «шпоры» гонку за лидерами АПЛ?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • С каким настроением команды уйдут на каникулы?
  • «Бордо» — «Амьен». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Прервет ли «Хоффенхайм» свою 5-матчевую серию без побед в Бундеслиге?
  • «Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Идеальный дебют СульшераРеакция спортивных СМИ на разгромную побед «Манчестер Юнайтед» над «Кардиффом» 02:510
  • 09:28
    • «Ювентус» определился с трансферными целями
  • 08:58
    • «Клипперс» остановили «Денвер», «Голден Стэйт» победил Даллас
  • 08:27
    • Коробов не сумел стать временным чемпионом мира
    Усман Дембеле Футбол Когда вторая не только для ходьбы. Топ-10 игроков Европы, забивающих обеими ногамиКто в европейском футболе лучше всех владеет обеими ногами? Вчера в 19:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Севильи» и «Тоттенхэма»
  • 4.73
    •
  • 18:58
    • Кузьмина: Долго работала на стрельбище, некоторые выстрелы были затянуты
  • 18:38
    • «Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор»
  • 13:18
    • Черышев выйдет в старте на матч с «Уэской»
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Пять очков Кучерова, победные шайбы Дадонова, Радулова и КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 декабря 10:030
  • 08:11
    • Уайт нокаутировал Чисору
  • 13:14
    • «Сельта» потеряла Аспаса на длительный срок
  • 12:05
    • Чансельор решил покинуть «Анжи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон