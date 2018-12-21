Синицина и Кацалапов: Это огромная честь — стать первой парой страны

подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию, после которого они стали первой парой страны в танцах на льду.

«Программой произвольной довольны. Стараемся ехать, и над каждым элементом думать, и ни на секунду себя не отпускать.

Я так счастлив сейчас. Вика отдала себя целиком сегодня, мы на самом деле счастливы.

Нам нужно немножко отдохнуть сначала, отпуститься, потому что у нас был такой марафон серьёзных соревнований. И мы очень хорошо и достойно, считаю, держались.

Отдохнём и начнём готовиться к главным стартам. Это огромная честь — стать первой парой страны и представлять наш флаг на чемпионатах Европы и мира», — приводит слова Кацалапова «Чемпионат».

«На последнем вздохе реально отдавала все силы. Отлично, мне кажется, закончили 2018 год, эту часть сезона. В новом году будем продолжать работать», — добавила Синицина. 0