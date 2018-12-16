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    Россиянки выиграли все медали гонки преследования на Кубке IBU

    Биатлон
    Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета по итогам гонки преследования на Кубке IBU в итальянском Риднау.

    Анастасия Морозова
    Анастасия Морозова
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    Победу в гонке одержала Анастасия Морозова, второй стала Виктория Сливко, а бронзовая награда досталась Светлане Мироновой.

    Кубок IBU. Италия. Женщины. Гонка преследования

    1. Анастасия Морозова (Россия) — 31.05,1 (3 шт. круга)
    2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 15,7 (0)
    3. Светлана Миронова (Россия) — 55,5 (3)
    4. Юлия Журавок (Украина) — 1.06,2 (1)
    5. Ингела Андерссон (Швеция) — 1.19,2 (4)...
    23. Екатерина Мошкова (Россия) — 3.35,0 (4)...
    26. Наталья Гербулова (Россия) — 4.12,4 (5)...
    36. Ирина Казакевич (Россия) — 5.23,1 (7) 0

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