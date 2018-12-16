Россиянки выиграли все медали гонки преследования на Кубке IBU

Анастасия Морозова
СБР
Победу в гонке одержала Анастасия Морозова, второй стала Виктория Сливко, а бронзовая награда досталась Светлане Мироновой.
Кубок IBU. Италия. Женщины. Гонка преследования
1. Анастасия Морозова (Россия) — 31.05,1 (3 шт. круга)
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 15,7 (0)
3. Светлана Миронова (Россия) — 55,5 (3)
4. Юлия Журавок (Украина) — 1.06,2 (1)
5. Ингела Андерссон (Швеция) — 1.19,2 (4)...
23. Екатерина Мошкова (Россия) — 3.35,0 (4)...
26. Наталья Гербулова (Россия) — 4.12,4 (5)...
36. Ирина Казакевич (Россия) — 5.23,1 (7) 0