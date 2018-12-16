Бабиков завоевал медаль в гонке преследования на Кубке IBU

Российский биатлонистзанял второе место в гонке преследования на Кубке IBU в итальянском Риднау.

На финише в борьбе за золотую награду Бабиков проиграл норвежцу Йоханнесу Дале.

Третьим стал француз Симон Фуркад.

Что касается остальных россиян, то лучшим стал Александр Поварницын, который занял восьмое место.

Кубок IBU. Риднау. Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 33.36,8 (2 шт. круга)

2. Антон Бабиков (Россия) — отставание 8,6 (1)

3. Симон Фуркад (Франция) — 50,3 (1)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 52,1 (3)

5. Фабьен Клод (Франция) — 1.01,0 (3)

6. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 1.14,9 (2)

7. Александр Поварницын (Россия) — 1.21,2 (2)

9. Сергей Корастылев (Россия) — 2.06,5 (3)

15. Петр Пащенко (Россия) — 2.46,1 (4)

26. Василий Томшин (Россия) — 3.48,9 (4)

36. Игорь Малиновский (Россия) — 5.32,6 (3)

Отметим, что ранее Бабиков стал вторым и в спринтерской гонке в Риднау. 0