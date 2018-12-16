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    Бабиков завоевал медаль в гонке преследования на Кубке IBU

    Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков занял второе место в гонке преследования на Кубке IBU в итальянском Риднау.

    Антон Бабиков
    Антон Бабиков
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    На финише в борьбе за золотую награду Бабиков проиграл норвежцу Йоханнесу Дале.

    Третьим стал француз Симон Фуркад.

    Что касается остальных россиян, то лучшим стал Александр Поварницын, который занял восьмое место.

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    1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 33.36,8 (2 шт. круга)
    2. Антон Бабиков (Россия) — отставание 8,6 (1)
    3. Симон Фуркад (Франция) — 50,3 (1)
    4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 52,1 (3)
    5. Фабьен Клод (Франция) — 1.01,0 (3)
    6. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 1.14,9 (2)
    7. Александр Поварницын (Россия) — 1.21,2 (2)
    9. Сергей Корастылев (Россия) — 2.06,5 (3)
    15. Петр Пащенко (Россия) — 2.46,1 (4)
    26. Василий Томшин (Россия) — 3.48,9 (4)
    36. Игорь Малиновский (Россия) — 5.32,6 (3)

    Отметим, что ранее Бабиков стал вторым и в спринтерской гонке в Риднау. 0

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