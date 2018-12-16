ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Победный бросок Овечкина, ассисты Дадонова и Малкина
  • 14:06
    • Аршавин возглавил международный проект в «Зените»
  • 13:55
    • СБР отстранил Бабикова от участия в Кубке мира
  • 13:35
    • Россиянки выиграли все медали гонки преследования на Кубке IBU
  • 13:21
    • СМИ: «Локомотив» готов продать Фернандеша в турецкий клуб
  • 11:44
    • «Интеру» и «Милану» интересен защитник «Атлетико»
    Все новости спорта

    СБР отстранил Бабикова от участия в Кубке мира

    Биатлон
    Союз биатлонистов России в этом году не будет вызывать Антона Бабикова на гонки Кубка мира.

    Антон Бабиков
    Антон Бабиков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Данное решение связано с отказом Бабикова принять участие в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене, сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев.

    «Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше», — сказал Драчев.

    Сроки отстранения? В этом году точно, а в следующем — посмотрим«, — добавил глава СБР.

    Напомним, Бабиков должен был прибыть в Хохфильцен и бежать мужскую эстафету, однако, по словам Драчева, отказался покидать Риднау, где выступает на Кубке IBU. Сам спортсмен заявил, что не отказывался от этого предложения. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективами
  • 10/12/2018 в 16:26
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.71
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия против Финляндии — чего ждать от финала Кубка Первого канала?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Челси» постарается прервать неудачную выездную серию в матче с «Брайтоном»
  • «Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервутся ли сразу две серии в АПЛ?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» — «Эвертон» Футбол АПЛ. «МанСити» одолел «Эвертон», «Ливерпуль» примет «МЮ»Подробности матчей 17 тура английской Премьер лиги Вчера в 22:560
  • 15:58
    • Сборная России заняла четвертое место в женской эстафете Кубка мира
  • 14:18
    • Стивенсон впервые после госпитализации открыл глаза
  • 08:24
    • Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал титул WBA
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Вальядолид», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Челси» и «Арсенала», битва на «Энфилде»
  • 5.54
    •
  • 11:57
    • СМИ: Пулишич хочет перейти в «Челси»
  • 10:11
    • Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова
  • 09:59
    • «Бешикташ» может арендовать защитника «Шахтера»
    Алиссон Футбол Алиссон потеснил Де Хеа. Вратарь «Ливерпуля» стал лучшим в АПЛБразилец в нынешнем сезоне выполнил несколько важных сейвов Вчера в 13:140
  • 00:40
    • Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в туринском дерби
  • 22:38
    • Дортмундская «Боруссия» взяла верх над «Вердером»
  • 22:24
    • «Реал» победил «Райо Вальекано» благодаря голу Бензема
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон