СБР отстранил Бабикова от участия в Кубке мира

Союз биатлонистов России в этом году не будет вызыватьна гонки Кубка мира.

Данное решение связано с отказом Бабикова принять участие в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене, сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев.

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше», — сказал Драчев.

Сроки отстранения? В этом году точно, а в следующем — посмотрим«, — добавил глава СБР.

Напомним, Бабиков должен был прибыть в Хохфильцен и бежать мужскую эстафету, однако, по словам Драчева, отказался покидать Риднау, где выступает на Кубке IBU. Сам спортсмен заявил, что не отказывался от этого предложения. 0