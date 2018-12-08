Забияко и Энберт — вторые в короткой программе в финале Гран-При

Китайцывышли в лидеры по итогам короткой программы в соревнованиях пар в финале Гран-при, который проходит в Ванкувере.

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За свой прокат китайцы получили от судей 75,69 балла.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место с результатом 75,18 балла.

Еще одна российская пара в составе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова расположилась на третьей позиции — 74,04 балла.

Фигурное катание Финал Гран-при. Ванкувер, Канада. Пары. Короткая программа 1. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 75,692. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 75,183. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 74,044. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 71,515. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 69,776. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 61,24

Пары представят произвольные программы 9 декабря. 0