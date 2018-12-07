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    Логинов завоевал бронзу этапа Кубка мира в Поклюке

    Биатлон
    Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в спринте (10 км) на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Результат 26-летнего спортсмена составил 24 минуты 2,7 секунды. Отставание от первого места — 16,4 секунды.

    Первым стал норвежец Йоханнес Бе — его результат составил 23 минуты 46,3 секунды. Вторым стал француз Антонен Гигонна с отставанием 16,1 секунды.

    Результаты гонки

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.46,3 (1 шт. круг)

    2. Антонен Гигонна (Франция) — отставание 16,1 (0)

    3. Александр Логинов (Россия) — 16,4 (0)

    4. Тарьей Бе (Норвегия) — 31,2 (1)

    5. Бенедикт Долль (Германия) — 32,5 (1)

    6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 32,9 (0)...

    22. Евгений Гараничев (Россия) — 1.08,2 (1)

    27. Матвей Елисеев (Россия) — 1.15,3 (2)

    43. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.42,2 (1)

    70. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.16,4 (3)

    76. Алексей Слепов (Россия) — 2.24,2 (4). 0

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