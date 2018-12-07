Логинов завоевал бронзу этапа Кубка мира в Поклюке

Александр Логинов
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Результат 26-летнего спортсмена составил 24 минуты 2,7 секунды. Отставание от первого места — 16,4 секунды.
Первым стал норвежец Йоханнес Бе — его результат составил 23 минуты 46,3 секунды. Вторым стал француз Антонен Гигонна с отставанием 16,1 секунды.
Результаты гонки
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.46,3 (1 шт. круг)
2. Антонен Гигонна (Франция) — отставание 16,1 (0)
3. Александр Логинов (Россия) — 16,4 (0)
4. Тарьей Бе (Норвегия) — 31,2 (1)
5. Бенедикт Долль (Германия) — 32,5 (1)
6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 32,9 (0)...
22. Евгений Гараничев (Россия) — 1.08,2 (1)
27. Матвей Елисеев (Россия) — 1.15,3 (2)
43. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.42,2 (1)
70. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.16,4 (3)
76. Алексей Слепов (Россия) — 2.24,2 (4).
27. Матвей Елисеев (Россия) — 1.15,3 (2)
43. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.42,2 (1)
70. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.16,4 (3)
76. Алексей Слепов (Россия) — 2.24,2 (4).0