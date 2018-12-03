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    Эдер: Шипулин принял правильное решение пропустить первые этапы Кубка мира

    Биатлон
    Австрийский биатлонист Симон Эдер прокомментировал решение россиянина Антона Шипулина продолжить карьеру.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    «Я, безусловно, поддерживаю Антона. Он сильный спортсмен и настоящий профессионал. Понимаю, что Шипулину будет непросто вначале, но я считаю, что он выбрал правильную тактику: когда приступаешь к тренировкам намного позже мая, стартовать не с первых гонок — верное решение. Надеюсь, что позднее начало сезона будет для Антона удачным», — цитирует Эдера «Чемпионат».

    Шипулин может возобновить участие в соревнованиях на этапе Кубка IBU перед Новым годом и «Ижевской винтовке». Россиянин не был включен в состав сборной и пропустит первые этапы Кубка мира.

    Ранее спортсмен не исключал, что завершит карьеру из-за проблем со здоровьем, но решил продолжить выступления. 0

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