Хованцев: Цветков не готов к Кубку мира, не могу назвать причину этого

Максим Цветков
СБР
«Будем говорить откровенно, в тех тестовых стартах он никогда не поднимался высоко. Я не могу назвать причину этого. Всё было в пределах нормы, биохимия, контроль восстановления.
Мы видим и знаем его умения на этапах Кубка мира. Но в настоящий момент он просто не готов выступать на этом уровне», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».
В состав сборной России на первые этапы Кубка мира вошли Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Стартовый этап пройдёт в Поклюке (Словения) 2-9 декабря. 0