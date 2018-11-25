Хованцев: Цветков не готов к Кубку мира, не могу назвать причину этого

Главный тренер сборной России по биатлонурассказал о причинах отсутствия в составе команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU чемпиона мира 2017 года

«Будем говорить откровенно, в тех тестовых стартах он никогда не поднимался высоко. Я не могу назвать причину этого. Всё было в пределах нормы, биохимия, контроль восстановления.

Мы видим и знаем его умения на этапах Кубка мира. Но в настоящий момент он просто не готов выступать на этом уровне», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

В состав сборной России на первые этапы Кубка мира вошли Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Стартовый этап пройдёт в Поклюке (Словения) 2-9 декабря. 0