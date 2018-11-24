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    Медведева: Я признаю свою слабость — она ментальная, в голове

    Фигурное катание
    Россиянка Евгения Медведева, которая заняла на этапе «Гран-при» во Франции четвертое место, не сумев пробиться в финал, заявила, что знает свои ошибки.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева
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    «Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой. Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но то, что случилось в произвольной...

    Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове.

    Да, очень сильно хотелось (откатать качественно). Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать.

    Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат. Теперь настало время работать над головой.

    Будем работать над этим, до чемпионата России осталось приличное время. Можно все исправить. И не забывать про тело», — приводит «РИА Новости» слова Медведевой. 0

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