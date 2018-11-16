Тарасова и Морозов — первые после короткой программы в Москве

Российский фигуристывыиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Гран-при в Москве.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов twitter.com/europeonice 1000 Фрибет для всех Забрать!

Российские спортсмены победили с новым мировым рекордом — 78,47, почти на 4 балла превзойдя достижение французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, показанное на этапе в Канаде (74,51).

Вторыми стали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. На третьем месте россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Ещё одна российская пара Алиса Ефимова/Александр Коровин — четвёртые.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Москва

Спортивные пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 78,47.

2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 72,32.

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 69,38.

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 65,46. 0