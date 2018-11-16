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    Тарасова и Морозов — первые после короткой программы в Москве

    Фигурное катание
    Российский фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Гран-при в Москве.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Российские спортсмены победили с новым мировым рекордом — 78,47, почти на 4 балла превзойдя достижение французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, показанное на этапе в Канаде (74,51).

    Вторыми стали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. На третьем месте россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

    Ещё одна российская пара Алиса Ефимова/Александр Коровин — четвёртые.

    Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Москва
    Спортивные пары

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 78,47.
    2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 72,32.
    3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 69,38.
    4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 65,46. 0

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