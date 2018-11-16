Тарасова и Морозов — первые после короткой программы в Москве

Евгения Тарасова и Владимир Морозов
twitter.com/europeonice
Российские спортсмены победили с новым мировым рекордом — 78,47, почти на 4 балла превзойдя достижение французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, показанное на этапе в Канаде (74,51).
Вторыми стали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. На третьем месте россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Ещё одна российская пара Алиса Ефимова/Александр Коровин — четвёртые.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Москва
Спортивные пары
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 78,47.
2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 72,32.
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 69,38.
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 65,46. 0