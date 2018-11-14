CAS может озвучить вердикт по Крушельницкому до 17 ноября

Президент Федерации керлинга России (ФКР)рассказал о том, когда следует ожидать решения по делу керлингиста

На Олимпиаде-2018 Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзу в дабл-миксте, но допинг-проба спортсмена дала положительный результат, и дуэт лишили медали.

«Как говорят адвокаты, есть большая вероятность того, что вердикт могут озвучить перед чемпионатом Европы. Такое решение привлекло бы дополнительное внимание к керлингу и турниру.

Дополнительно это может стать психологическим воздействием на нашу команду, а также возможностью сказать всем спортсменам — видите, как плохо употреблять запрещенные препараты», — сообщил Свищев «Р-Спорт».

Чемпионат Европы по керлингу пройдет в Таллине с 17 по 24 ноября. 0