Авербух: Девочки должны стартовать во взрослом катании с 17 лет

Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и известный хореограф Илья Авербух рассказал, что прежде ничего не знал о 16-летней японке Рики Кихире, которая победила на этапе Гран-при в Японии.

«Не знал, но в этом нет ничего удивительного. Точно так же никто не знал про Юлию Липницкую, которая за один сезон стала олимпийской чемпионкой, не знали в своё время и про Загитову.

Проблема возрастного ценза в женском катании, на мой взгляд, по-прежнему стоит очень остро.

Мы сейчас её не педалируем, поскольку у нас много хороших девочек, которые уже в следующем году могут добавить и здорово проявить себя после перехода из юниоров во взрослое катание.

Но я бы возрастной ценз хотя бы на год сместил. Хотя бы с 16. А если объективно, то вообще с 17.

В противном случае эта ротация будет выбивать талантливых девочек, которые не будут успевать вырастать как женщины в фигурном катании.

Со временем мы можем прийти к тому, что происходит в художественной гимнастике. Но я не думаю, что это путь фигурного катания», — приводит слова Авербуха «Советский спорт». 0