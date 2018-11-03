ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карл-Хайнц РуммениггеЗаговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • 15:52
    • Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
  • 16:35
    • СМИ отправляют Слуцкого в Португалию
  • 16:07
    • Ханю лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Хельсинки
  • 15:34
    • Стали известны составы на московское дерби
  • 14:16
    • Барти стала первой финалисткой «Элит Трофи»
    Все новости спорта

    Ханю лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Хельсинки

    Фигурное катание
    Японец Юдзуру Ханю лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

    Юдзуру Ханю
    Юдзуру Ханю
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    За свой прокат Ханю получил от судей 106,69 балла и обновил мировой рекорд.

    Второй результат показал чех Михал Бржезина (93,31), замыкает тройку лучших китаец Цзинь Боян (85,97).

    Россиянин Андрей Лазукин занимает пятое место (82,54). Еще один россиянин Михаил Коляда идет шестым (81,76).

    Фигурное катание
    Гран-при. 3-й этап. Хельсинки, Финляндия. Мужчины
    1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106,69 (мировой рекорд)2. Михал Бржезина (Чехия) — 93,313. Цзинь Боян (Китай) — 85,974. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 82,825. Андрей Лазукин (Россия) — 82,546. Михаил Коляда (Россия) — 81,76

    Произвольную программу фигуристы исполнят в воскресенье, 4 ноября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных пар
  • 28/10/2018 в 11:50
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Ливерпуль»
  • 1.91
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Столичное дерби не порадует голами
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Интер» прагматично обыграет «Дженоа»
  • «Интер» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Ак Барс» одолеет «Нефтехимик» на выезде
  • «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Аризоны» Хоккей НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайбы Дадонова и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября 09:050
  • 11:21
    • Стали известны все участники Итогового турнира ATP
  • 11:09
    • Кросби надеется сыграть на Олимпиаде-2022
  • 10:32
    • Месси обвинили в отмывании денег
    Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд Футбол Английская Премьер-лига: 10 лучших пар центральных защитниковПредставители «Арсенала» лишь чудом попали в рейтинг Вчера в 13:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 16:20
    • Полузащитник «Урала» выбыл из строя на три недели
  • 14:29
    • Болельщики «Рубина» определили лучшего игрока в октябре
  • 13:49
    • Киз снялась с турнира «Элит Трофи»
    СКА — «Амур» Хоккей КХЛ. «Магнитка» одолела «Йокерит», СКА победил «Амур»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 ноября Вчера в 22:120
  • 09:45
    • ФИФА обвинила СМИ в попытке дискредитировать организацию
  • 09:29
    • ПСЖ отвергает обвинения в финансовых махинациях
  • 08:32
    • ПСЖ установил рекорд среди топ-5 европейских лиг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон