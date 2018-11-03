Ханю лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Хельсинки

Юдзуру Ханю
kyodonews.jp
За свой прокат Ханю получил от судей 106,69 балла и обновил мировой рекорд.
Второй результат показал чех Михал Бржезина (93,31), замыкает тройку лучших китаец Цзинь Боян (85,97).
Россиянин Андрей Лазукин занимает пятое место (82,54). Еще один россиянин Михаил Коляда идет шестым (81,76).
Фигурное катание
Гран-при. 3-й этап. Хельсинки, Финляндия. Мужчины
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106,69 (мировой рекорд)2. Михал Бржезина (Чехия) — 93,313. Цзинь Боян (Китай) — 85,974. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 82,825. Андрей Лазукин (Россия) — 82,546. Михаил Коляда (Россия) — 81,76
Произвольную программу фигуристы исполнят в воскресенье, 4 ноября. 0