Загитова — лучшая в короткой программе на этапе Гран-при Финляндии

Олимпийская чемпионкавыиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при, который проходит в Финляндии.

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Результат российской фигуристки — 68,90. До собственного мирового рекорда (79,93) Загитовой не хватило более 10 баллов.

Что касается других россиянок, то Станислава Константинова после короткой программы занимает четвертое место, а Дарья Паненкова — шестое.

Гран-при. 3-й этап. Хельсинки. Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) — 68,90.

2. Юна Сираива (Япония) — 63,77.

3. Лена Хендрикс (Бельгия) — 63,17.

4. Станислава Константинова (Россия) — 62,56…

6. Дарья Паненкова (Россия) — 58,23. 0