ВАДА не приветствовало Россию с распростёртыми объятиями, заявил Паунд

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)объяснил, почему, по его мнению, восстановление в правах РУСАДА — это победа ВАДА.

Ричард Паунд badische-zeitung.de 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«То, что должно было быть расценено как победа ВАДА, повлекло бурю негативных комментариев во главе с Национальными антидопинговыми агентствами, которые должны быть лучше осведомлены, и со спортсменами, которые получили неверную или неполную информацию.

СМИ твердят о том, что ВАДА отступила от своих принципов, и в отношении борьбы с допингом произошёл Армагеддон. Это красивые слова, но они далеки от правды.

ВАДА не приветствовало Россию с распростёртыми объятиями. Роль ВАДА заключается в том, чтобы обеспечить наличие в России компетентного и надёжного антидопингового агентства.

Поэтому ВАДА разрешило обновлённому РУСАДА проводить тесты в России под внешним контролем», — написал Паунд в своём блоге на Inside the Games.

Паунд уточнил также, что ВАДА не имеет права наказывать, агентство лишь указывает на несоблюдение кодекса. А далее действовать вправе МОК, международные федерации и правительства стран.

«За исключением лёгкой атлетики, ни одна международная федерация не наказала Россию. Ни один НОК не предпринял попыток изолировать ОКР. Международные федерации продолжают проводить соревнования в России.

НАДА, многие из которых зависят от финансирования со стороны своих правительств, обвиняют ВАДА в конфликте интересов и призывают к реформе управления ВАДА, но не хотят взглянуть на себя со стороны.

Никто не хочет обмана на Олимпийских играх. К сожалению, у ВАДА нет подобных юридических полномочий. Это ответственность МОК, международных федераций и НАДА в каждой стране.

Именно им нужно действовать, чтобы обеспечить соответствие всех антидопинговому кодексу», — цитирует Паунда «Чемпионат». 0