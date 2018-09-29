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    ВАДА не приветствовало Россию с распростёртыми объятиями, заявил Паунд

    Допинг Вокруг спорта Олимпизм
    Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд объяснил, почему, по его мнению, восстановление в правах РУСАДА — это победа ВАДА.

    Ричард Паунд
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    «То, что должно было быть расценено как победа ВАДА, повлекло бурю негативных комментариев во главе с Национальными антидопинговыми агентствами, которые должны быть лучше осведомлены, и со спортсменами, которые получили неверную или неполную информацию.

    СМИ твердят о том, что ВАДА отступила от своих принципов, и в отношении борьбы с допингом произошёл Армагеддон. Это красивые слова, но они далеки от правды.

    ВАДА не приветствовало Россию с распростёртыми объятиями. Роль ВАДА заключается в том, чтобы обеспечить наличие в России компетентного и надёжного антидопингового агентства.

    Поэтому ВАДА разрешило обновлённому РУСАДА проводить тесты в России под внешним контролем», — написал Паунд в своём блоге на Inside the Games.

    Паунд уточнил также, что ВАДА не имеет права наказывать, агентство лишь указывает на несоблюдение кодекса. А далее действовать вправе МОК, международные федерации и правительства стран.

    «За исключением лёгкой атлетики, ни одна международная федерация не наказала Россию. Ни один НОК не предпринял попыток изолировать ОКР. Международные федерации продолжают проводить соревнования в России.

    НАДА, многие из которых зависят от финансирования со стороны своих правительств, обвиняют ВАДА в конфликте интересов и призывают к реформе управления ВАДА, но не хотят взглянуть на себя со стороны.

    Никто не хочет обмана на Олимпийских играх. К сожалению, у ВАДА нет подобных юридических полномочий. Это ответственность МОК, международных федераций и НАДА в каждой стране.

    Именно им нужно действовать, чтобы обеспечить соответствие всех антидопинговому кодексу», — цитирует Паунда «Чемпионат». 0

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