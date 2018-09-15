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    Туктамышева выиграла Кубок Ломбардии

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на турнире «Ломбардия Трофи» в Бергамо.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева
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    Туктамышева уверенно выиграла как короткую, так и произвольную программу.

    Второй стала еще одна представительница России и ученица тренера Алексея Мишина — Софья Самодурова, которая в произвольной программе заняла только четвёртое место.

    Третью строчку в итоговом протоколе, поднявшись с пятой позиции, заняла японка Мако Ямасита.

    Мировой рекорд в женском одиночном катании принадлежит россиянке Александре Трусовой, набравшей по сумме двух программ на юниорском этапе Гран-при в Литве 221,44 балла. 0

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