Туктамышева выиграла Кубок Ломбардии

Елизавета Туктамышева
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Туктамышева уверенно выиграла как короткую, так и произвольную программу.
Второй стала еще одна представительница России и ученица тренера Алексея Мишина — Софья Самодурова, которая в произвольной программе заняла только четвёртое место.
Третью строчку в итоговом протоколе, поднявшись с пятой позиции, заняла японка Мако Ямасита.
Мировой рекорд в женском одиночном катании принадлежит россиянке Александре Трусовой, набравшей по сумме двух программ на юниорском этапе Гран-при в Литве 221,44 балла. 0