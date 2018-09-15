Туктамышева выиграла Кубок Ломбардии

Российская фигуристкаодержала победу на турнире «Ломбардия Трофи» в Бергамо.

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Туктамышева уверенно выиграла как короткую, так и произвольную программу.

Второй стала еще одна представительница России и ученица тренера Алексея Мишина — Софья Самодурова, которая в произвольной программе заняла только четвёртое место.

Третью строчку в итоговом протоколе, поднявшись с пятой позиции, заняла японка Мако Ямасита.

Мировой рекорд в женском одиночном катании принадлежит россиянке Александре Трусовой, набравшей по сумме двух программ на юниорском этапе Гран-при в Литве 221,44 балла. 0