Молдавия отправила запрос в СБР на переход четырех россиян

Екатерина Шумилова
Biathlonrus.com
Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Петр Брия.
«Сейчас идет процедура смены гражданства, все документы мы подали, ждем ответа.
Речь идет о Екатерине Шумиловой, Павле Магазееве, Анастасии Толмачевой и еще одной молодой биатлонистке — Алене Ладыгиной.
Мы готовы дать возможность им реализовать себя», — цитирует функционера ТАСС.
Ранее Шумилова, Магазеев и Толмачева выступили в составе сборной Молдавии на открытом чемпионате Польши по летнему биатлону. 0