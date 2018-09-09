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    Молдавия отправила запрос в СБР на переход четырех россиян

    Биатлон
    Федерация биатлона Молдавии отправила запрос в Союз биатлонистов России с просьбой одобрить смену спортивного гражданства четырех российских биатлонистов.

    Екатерина Шумилова
    Екатерина Шумилова
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    Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Петр Брия.

    «Сейчас идет процедура смены гражданства, все документы мы подали, ждем ответа.

    Речь идет о Екатерине Шумиловой, Павле Магазееве, Анастасии Толмачевой и еще одной молодой биатлонистке — Алене Ладыгиной.

    Мы готовы дать возможность им реализовать себя», — цитирует функционера ТАСС.

    Ранее Шумилова, Магазеев и Толмачева выступили в составе сборной Молдавии на открытом чемпионате Польши по летнему биатлону. 0

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