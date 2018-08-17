ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании

Евгения Медведева
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Новая шкала была утверждена в июне 2018 года на конгрессе ISU в Севилье (Испания). Она была расширена до схемы «минус пять — плюс пять». Ранее использовалась шкала «минус три — плюс три».
Напомним, российская фигуристка Евгения Медведева является рекордсменкой в произвольной программе, набрав 160,46 балла, у ее соотечественницы Алины Загитовой — рекорд в короткой программе — 82,92 балла.
В состязании спортивных пар рекорд принадлежит Татьяне Волосожар и Максиму Транькову — 84,17 балла. 0