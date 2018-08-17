ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение обнулить все мировые рекорды в фигурном катании из-за новой системы оценок исполнителей, сообщается на официальном сайте организации.

Евгения Медведева beautyinsport.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Новая шкала была утверждена в июне 2018 года на конгрессе ISU в Севилье (Испания). Она была расширена до схемы «минус пять — плюс пять». Ранее использовалась шкала «минус три — плюс три».

Напомним, российская фигуристка Евгения Медведева является рекордсменкой в произвольной программе, набрав 160,46 балла, у ее соотечественницы Алины Загитовой — рекорд в короткой программе — 82,92 балла.

В состязании спортивных пар рекорд принадлежит Татьяне Волосожар и Максиму Транькову — 84,17 балла. 0