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    Пити выиграл 100-метровку брассом на ЧЕ с мировым рекордом, Чупков стал третьим

    Водные виды
    Британский пловец Адам Пити завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом.

    Адам Пити
    Адам Пити
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    В финальном заплыве Пити обновил свой же мировой рекорд, преодолев дистанцию ровно за 57 секунд.

    Второе место занял другой британец Джеймс Уилби — 58,54. Россиянин Антон Чупков стал третьим — 58,96.

    На дистанции 100 метров баттерфляем у женщин лучшей стала шведка Сара Шёстрём — 56,13 секунды.

    Второе место заняла россиянка Светлана Чимрова — 57,30. Тройку призеров замкнула итальянка Елена Ди Лиддо — 57,58.

    Итальянка Симона Квадарелла завоевала золото на дистанции 800 метров вольным стилем, показав результат 8 минут 16,35 секунды.

    Российская пловчиха Анна Егорова завоевала бронзу (8:24,61). Серебро досталось венгерке Айне Кешей (8:21,91). 0

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