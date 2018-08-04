Пити выиграл 100-метровку брассом на ЧЕ с мировым рекордом, Чупков стал третьим

Адам Пити
europeanchampionships.com
В финальном заплыве Пити обновил свой же мировой рекорд, преодолев дистанцию ровно за 57 секунд.
Второе место занял другой британец Джеймс Уилби — 58,54. Россиянин Антон Чупков стал третьим — 58,96.
На дистанции 100 метров баттерфляем у женщин лучшей стала шведка Сара Шёстрём — 56,13 секунды.
Второе место заняла россиянка Светлана Чимрова — 57,30. Тройку призеров замкнула итальянка Елена Ди Лиддо — 57,58.
Итальянка Симона Квадарелла завоевала золото на дистанции 800 метров вольным стилем, показав результат 8 минут 16,35 секунды.
Российская пловчиха Анна Егорова завоевала бронзу (8:24,61). Серебро досталось венгерке Айне Кешей (8:21,91). 0