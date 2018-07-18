ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Семин и Леонид СлуцкийПаровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборах
  • 22:23
    • «Барселона» предлагала за Головина более 30 млн евро, но ЦСКА отказался
  • 21:59
    • «Ювентус» пытается перехватить Головина у «Челси»
  • 21:44
    • «Манчестер Сити» нацелился на хавбека «Ювентуса»
  • 21:17
    • В программу зимних ОИ-2022 включены семь новых дисциплин
  • 20:20
    • Сотрудникам СБР два месяца не выплачивают зарплату
    Все новости спорта

    Чепиков: Зарплаты выплачивает не СБР, а Минспорта

    Биатлон
    Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков сказал, что возможные задержки с выплатой заработной платы могут быть вызваны техническими моментами.

    Сергей Чепиков
    Сергей Чепиков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ранее появилась информация, что работники СБР не получали денег с момента выборов главы организации, которые состоялись в середине мая.

    «Я за бухгалтерию не отвечаю, но был на тренировочном сборе в Тюмени и мне никто об этом не говорил.

    Может быть, и были какие-то задержки, связанные с трудоустройством, но я сомневаюсь, что целых два месяца.

    Надо понимать, что зарплату выплачивает не федерация биатлона, а Министерство спорта. Федерация только направляет заявки и если документы были своевременно поданы, то все должно быть нормально.

    Просто выборы президента федерации у нас прошли едва ли не позже всех видов спорта, поэтому по штатному расписанию и были некоторые задержки.

    И если кто-то не подал вовремя документы, это не вина президента федерации, а вина тренеров. Но все должно нормализоваться», — сказал Чепиков изданию «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Перестройка российского биатлона
  • 24/05/2018 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Кайрат» — «Энгордани»
  • 2,05
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроит ли «Кайрат» разгром гостям из Андорры?
  • «Кайрат» — «Энгордани». Прогноз и ставки
  • 2,05
    •
  • «Иртыш» и «Тракай» вновь не порадуют голепадом
  • «Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
  • Тбилисское «Динамо» пройдет словаков
  • «Динамо» Тбилиси — ДАК. Прогноз и ставки
  • 1,72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018Пять человек, с треском проваливших чемпионат мира-2018 01:530
  • 17:09
    • «Зенит» заинтересовался защитником «Эспаньола»
  • 16:20
    • «Валенсия» продлила контракт с главным тренером
  • 16:10
    • «Сан-Антонио» и «Торонто» договорились об обмене лидерами команд
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Футбол Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучшихКоманда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Скакуны» затопчут «драконов»
  • 3,02
    •
  • 21:56
    • Роналду может дебютировать за «Ювентус» 12 августа
  • 21:42
    • «Удинезе» усилился нападающим сборной Венесуэлы
  • 21:29
    • Ташаев: Ребята шутят, что я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон
    Шаппи Корсанди, журналист Футбол Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причинБританские «операторы» слов всего за месяц набрались впечатлений на всю жизнь Вчера в 11:440
  • 14:11
    • УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита»
  • 11:47
    • «Барселона» заработала за прошлый сезон рекордную сумму
  • 10:57
    • Стало известно, сколько «Локомотив» заплатил за Эдера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон