ВАДА не получало документы от СК РФ по Родченкову

(ВАДА) настаивает на справедливости своих оценок доклада независимой комиссии под руководствомо допинге в российском спорте.

Ранее СК РФ направил документы в ВАДА, которые, по информации ведомства, опровергают слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи. Именно его показания стали основным источником доклада Макларена.

«Мы не получили от России никакой документации по этому вопросу. Результаты исследований Макларена были основаны на обширных, достоверных и подтвержденных доказательствах институционализированного допинга в России, и ВАДА по-прежнему полностью уверено в этих выводах.

В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы Российское антидопинговое агентство могло как можно быстрее вернуться к исполнению своих обязанностей, выполнив два оставшихся элемента дорожной карты», — цитирует ТАСС пресс-службу ВАДА