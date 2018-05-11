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    ВАДА не получало документы от СК РФ по Родченкову

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    Григорий Родченков
    На фото:Григорий Родченков
    Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивает на справедливости своих оценок доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

    Ранее СК РФ направил документы в ВАДА, которые, по информации ведомства, опровергают слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи. Именно его показания стали основным источником доклада Макларена.

    «Мы не получили от России никакой документации по этому вопросу. Результаты исследований Макларена были основаны на обширных, достоверных и подтвержденных доказательствах институционализированного допинга в России, и ВАДА по-прежнему полностью уверено в этих выводах.

    В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы Российское антидопинговое агентство могло как можно быстрее вернуться к исполнению своих обязанностей, выполнив два оставшихся элемента дорожной карты», — цитирует ТАСС пресс-службу ВАДА

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