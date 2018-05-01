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    Подчуфарова объявила о завершении карьеры

    Биатлон
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    Ольга Подчуфарова
    На фото:Ольга Подчуфарова
    Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение завершить карьеру в возрасте 25 лет.

    О своем решении Подчуфарова сообщила в Instagram.

    «Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень! Но, приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью.

    Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо, тренер! И еще... простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить, наверное, этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем.

    Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперед последние пару лет.

    Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт — ты мир! Но этот мир — он такой многогранный. Спасибо всем, вы замечательные!», — написала Подчуфарова.

    Напомним, в ходе своей карьеры Подчуфарова выигрывала «бронзу» чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. На этапах Кубка мира биатлонистка четыре раза поднималась на подиум, выиграв одну золотую медаль (в спринте), а также три бронзовые (одну — в масс-старте и две — в эстафетах).

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