ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Свендсен принял решение завершить карьеру

    Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Эмиль Хегле Свендсен
    На фото:Эмиль Хегле Свендсен
    Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен на специальной пресс-конференции объявил об уходе из профессионального спорта.

    32-летний спортсмен признался, что главной причиной завершения карьеры стало отсутствие мотивации.

    «После Олимпиады я решил побыть в одиночестве, все обдумать и принять решение. Раньше, когда я делал перерыв, то внутри появлялась искра, заставлявшая меня двигаться дальше. К сожалению, в этом году ничего подобного не случилось.

    Мне хотелось бы сохранять мотивацию Уле-Эйнара, но ее у меня нет», — приводит слова расплакавшегося Свендсена VG.

    Бьерндален объявил о завершении карьеры

    32-летний Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира, а также обладателем Большого хрустального глобуса.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 05/04
    • СБР опубликовал итоговый рейтинг сезона-2017/18
  • 05/04
    • Цветков — седьмой в спринте ЧМ среди военнослужащих, Акимова — пятнадцатая
  • 04/04
    • Васильева выиграла масс-старт на ЧР по биатлону
  • 03/04
    • Бьерндален объявил о завершении карьеры
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?WADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства Юлия ЛипницкаяСудорожное катание. Липницкой не удается преодолеть трудностиЧто ждет талантливую российскую фигуристку? Ответ ищем в СМИВ России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада Макларена
    Подробный разбор
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • Король Фуркад, чудо Маккарайнен и смазанный сезон сборной России
  • Итоги биатлонного сезона
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Рубка в Лейпциге
  • Прогнозы и ставки на футбол 9 апреля
  • 4,72
    •
  • «Ливерпуль» не будет защищаться
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • 1,68
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 08:11
    • Шведские керлингисты обыграли канадцев и в восьмой раз стали чемпионами мира
  • 20:19
    • Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна, Сироткин — 17-й
  • 14:36
    • Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона
  • 08/04
    • Нурмагомедов готов провести бой с канадцем Сен-Пьером
  • 08/04
    • «Анжи» — Нурмагомедову: Ты настоящий чемпион!
  • 08/04
    • Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе
  • 08/04
    • Керлингисты Канады и Швеции вышли в финал чемпионата мира
  • 07/04
    • Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин – 18-й
  • 07/04
    • Нурмагомедов: Это была сумасшедшая неделя
  • 07/04
    • Хэмилтон будет оштрафован на пять мест на старте ГП Бахрейна
  • 07/04
    • Российские керлингисты завершили борьбу на ЧМ
  • 06/04
    • Нурмагомедов получил нового соперника
  • 06/04
    • Легков объявил о завершении международной карьеры
  • 06/04
    • Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем отменен
  • 06/04
    • Бьёрген объявила о завершении карьеры
  • 06/04
    • Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
  • 06/04
    • Отец Нурмагомедова прокомментировал инцидент с Макгрегором
  • 06/04
    • UFC отменила три боя из-за инцидента с Макгрегором
  • 06/04
    • Макгрегор находится в полицейском участке Нью-Йорка
  • 06/04
    • Россияне проиграли Швеции и Шотландии на ЧМ по керлингу
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ