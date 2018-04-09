Свендсен принял решение завершить карьеру

Норвежский биатлонистна специальной пресс-конференции объявил об уходе из профессионального спорта.

32-летний спортсмен признался, что главной причиной завершения карьеры стало отсутствие мотивации.

«После Олимпиады я решил побыть в одиночестве, все обдумать и принять решение. Раньше, когда я делал перерыв, то внутри появлялась искра, заставлявшая меня двигаться дальше. К сожалению, в этом году ничего подобного не случилось.

Мне хотелось бы сохранять мотивацию Уле-Эйнара, но ее у меня нет», — приводит слова расплакавшегося Свендсена VG.

Бьерндален объявил о завершении карьеры

32-летний Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира, а также обладателем Большого хрустального глобуса.