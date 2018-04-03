Бьерндален объявил о завершении карьеры

Восьмикратный олимпийский чемпионсозвал пресс-конференцию, на которой объявил о завершении спортивной карьеры.

«У меня еще очень много мотивации. Спорт по-прежнему приносит мне удовольствие. Я мог бы сказать, что устал, но это не так. Хотел бы провести в биатлоне еще несколько сезонов, но этот был для меня последним.

Поддержка семьи очень важна для меня. Она была моим якорем на протяжении 25 лет, которые я провел в профессиональном спорте.

Я также хотел бы поблагодарить всех норвежцев. У меня была фантастическая поддержка, отличные тренеры и партнеры», — приводит слова спортсмена NRK.

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В завершившемся сезоне 44-летний обладатель шести Больших хрустальных глобусов занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. На его счету 95 побед на Кубке мира и 20 побед на чемпионатах мира.