У Гросса есть предложения из Финляндии и Австрии

Старший тренер мужской сборной России по биатлонуполучил предложения из Австрии и Финляндии и не останется в России, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что ранее тренерский совет СБР дал неудовлетворительную оценку работе Гросса в сборной России.

В СМИ появилась информация, что в апреле 47-летний немец станет главным тренером сборной Австрии.

СМИ: Рикко Гросс возглавит сборную Австрии

«Гросс сегодня улетел из России домой в Германию. У него есть два предложения, одно из Финляндии, второе из Австрии. Первое предложение Рикко не собирается рассматривать в принципе. Он очень хочет остаться в России, но шансы на такое развитие событий практически равны нулю», — сообщил источник.