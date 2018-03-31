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    У Гросса есть предложения из Финляндии и Австрии

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    Рикко Гросс
    На фото:Рикко Гросс
    Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс получил предложения из Австрии и Финляндии и не останется в России, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, что ранее тренерский совет СБР дал неудовлетворительную оценку работе Гросса в сборной России.

    В СМИ появилась информация, что в апреле 47-летний немец станет главным тренером сборной Австрии.

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    «Гросс сегодня улетел из России домой в Германию. У него есть два предложения, одно из Финляндии, второе из Австрии. Первое предложение Рикко не собирается рассматривать в принципе. Он очень хочет остаться в России, но шансы на такое развитие событий практически равны нулю», — сообщил источник.

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