Работу тренерского штаба сборной России по биатлону признали неудовлетворительной

Об этом «Р-Спорту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Тренерский совет признал работу мужского и женского тренерского штабов неудовлетворительной», — заявил источник.
Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российским биатлонистам не удалось завоевать ни одной медали. На этапах Кубка мира 2017-2018 среди мужчин россияне одержали две победы, а среди женщин — ни одной.
Тренер сборной России считает неразумными претензии биатлонистов
Старшим тренером мужской сборной России является Рикко Гросс, женскую возглавляет Сергей Коновалов.