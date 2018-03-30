Работу тренерского штаба сборной России по биатлону признали неудовлетворительной

Тренерский совет Союза биатлонистов России () признал работу мужского и женского тренерских штабовнеудовлетворительной.

Об этом «Р-Спорту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тренерский совет признал работу мужского и женского тренерского штабов неудовлетворительной», — заявил источник.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российским биатлонистам не удалось завоевать ни одной медали. На этапах Кубка мира 2017-2018 среди мужчин россияне одержали две победы, а среди женщин — ни одной.

Тренер сборной России считает неразумными претензии биатлонистов

Старшим тренером мужской сборной России является Рикко Гросс, женскую возглавляет Сергей Коновалов.