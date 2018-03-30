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    Работу тренерского штаба сборной России по биатлону признали неудовлетворительной

    Биатлон
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    Рикко Гросс
    На фото:Рикко Гросс
    Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу мужского и женского тренерских штабов сборной России неудовлетворительной.

    Об этом «Р-Спорту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «Тренерский совет признал работу мужского и женского тренерского штабов неудовлетворительной», — заявил источник.

    Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российским биатлонистам не удалось завоевать ни одной медали. На этапах Кубка мира 2017-2018 среди мужчин россияне одержали две победы, а среди женщин — ни одной.

    Тренер сборной России считает неразумными претензии биатлонистов

    Старшим тренером мужской сборной России является Рикко Гросс, женскую возглавляет Сергей Коновалов.

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