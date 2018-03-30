Тренер сборной России считает неразумными претензии биатлонистов

Тренер мужской сборной России по биатлонузаявил, что серьезных ошибок в подготовке команды к сезону допущено не было.

Лучшим результатом среди биатлонистов из группы Падина и Рикко Гросса стала победа Максима Цветкова в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.

«У нас нет такого, что мы делали что-то неправильно. У нас громадных ошибок в подготовке не было. В декабре мы выступали, согласно намеченному плану. Какие мы должны были показывать результаты, такие и показывали. После трех стартовых этапов Кубка мира, после давления со стороны тех же СМИ, недовольства отдельных спортсменов, которые так сильно хотели на пьедестал, дальнейшая подготовка немного нарушалась.

Нагрузка была не соответствующая плану, поэтому у нас результаты стали катиться вниз. Но лишний раз хочу отметить, что все-таки на этом фоне продолжали плодотворно трудиться и идти к намеченной цели некоторые биатлонисты – Евгений Гараничев и Максим Цветков. Эти спортсмены до конца верили в программу. Я считаю, что к намеченному сроку они вышли на хорошую форму», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

«У общественности сложилось мнение, что виновником этого "торжества" является тренер Падин, который загнал народ. Но я бы хотел повторить, что при нагрузках 12 часов в неделю народ у нас не перенагруженный, а наоборот, "недогруженный" и не натренированный, за исключением нескольких спортсменов. Но желание продолжать работу у меня есть. В своем профессионализме я не сомневаюсь. Но у нас впереди выборы президента СБР, и понадоблюсь ли я новому руководству, покажет только время», — добавил Падин.

«Программа подготовки, которая строилась к этому сезону, полностью исходила от спортсменов. На протяжении мая и июня было плотное общение по этому вопросу, как тренироваться, какие отрезки вам подходят для соревновательной скорости, какой объем вы бы хотели. Всё было услышано, и претензии предъявлять, что мы что-то делаем не так, просто, считаю, неразумно и необъективно. Спортсмены были полностью посвящены в задачи своей подготовки, нагрузки. Мое мнение – с этой стороны претензий у них не должно быть.

Самая большая ошибка наших спортсменов – публично критиковать тренерские кадры. Сколько лет я работаю в биатлоне, от иностранных спортсменов не слышал критики через СМИ. Мы живем все на одном этаже, двери всегда настежь открыты. Приходи в любое время и задавай вопросы, обсуждай. Что, гордыня нам не позволяет зайти к тренеру? И эту проблему предстоит решать», — отметил тренер.