Мамиашвили: Отказ в выдаче виз не отразится на отношениях борцов из России и США

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)прокомментировал отказ посольства США в Москве в проведении собеседований со спортсменами сборной России по вольной борьбе для выдачи американских виз.

Российские спортсмены должны были отправиться в США, чтобы принять участие в Кубке мира, который пройдет с 5 по 9 апреля в Айова-Сити.

«В любом случае этот поступок посольства США никак не отразится на борцовских отношениях с нашими братьями по ковру из США.

Они тоже переживают по этому поводу. Они все сделали, чтобы мы приехали. Мы с ними все время на связи. Они и к нам в Россию тоже приезжают, достойно выступают.

Американским борцам тоже интересно приезжать к нам, проходить через достойных соперников. Они с огромным удовольствием приезжают в Россию», — цитирует «РИА Новости» Мамиашвили.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нота по данному вопросу была направлена в дипмиссию США в конце февраля.

«Американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — говорится в комментарии.