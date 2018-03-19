Бьорндален выступит на этапе КМ в Тюмени

Восьмикратный олимпийский чемпионвошел в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Тюмени, сообщает ТАСС.

Ранее 44-летний норвежец, не попавший в состав сборной на Олимпийские игры в Пхенчхане, принял участие в этапах в Контиолахти и Холменколлене, где его лучшим результатом стало 12-е место в спринте.

Помимо Бьорндалена, в Тюмени выступят норвежцы Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Эрленн Бьёнтегор, Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Фредрик Йесбакк, Ветле Шостад Кристиансен. В женскую сборную Норвегии вошли Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Сюннёве Сулемдал, Ингрид Тандревольд и Хильде Фенне.

Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.