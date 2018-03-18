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    Шипулин: Сил на эстафету нет, с удовольствием отказался бы от гонки

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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене (7-е место).

    «Чувствовал себя нормально, но в конце опять сработал какой-то выключатель. Он же срабатывал в спринте. С тренером анализируем самочувствие, пока не можем понять, из-за чего это. Надеюсь, что выкарабкаемся и на Тюмень еще сил хватит.

    Макс Цветков меня обошел, и я видел, что он сегодня намного свежее. Я просто на последнем круге не мог ни с кем бороться. Ждал, когда уже будет финиш.

    Сил на эстафету нет. Серьезно, нет сил. Я бы даже с удовольствием отказался от эстафеты, дал бы ребятам побежать, подергаться. Но чувствую, что у меня такого шанса не будет», – сказал Шипулин в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Мужская эстафета пройдет 18 марта, начало — в 16:45 мск. Россию представят Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Шипулин.

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