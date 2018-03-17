Виролайнен извинилась перед командой и болельщиками

Российская биатлонисткапрокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Виролайнен на своем этапе не справилась со стрельбой и пробежала штрафной круг.

«Извиняюсь перед командой и перед болельщиками. Не справилась со стрельбой. Возможно, из-за длинного спуска перед стрельбищем начинается тремор в ногах.

Всегда, если не попадаешь из пяти, закрывать дополнительными патронами сложно. Я старалась, сделала все, что могла.

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Когда остается три мишени и три патрона, в голове нет мыслей о штрафных кругах, только осознание того, что нужно работать», – сказала она в эфире «Матч ТВ».