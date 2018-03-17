Женская сборная Франции победила в эстафете в Хольменколлене

Женская сборнаяпо биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер и Анаис Бескон показали результат 1 час 10 минут 58,3 секунды, использовав всего шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Германии (+14,4), третьими стали итальянки (+33,2).

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Виктории Сливко и Екатерины Юрловой-Перхт заняла девятоее место. Виролайнен ушла на один штрафной круг после стрельбы стоя.

Биатлон. Кубок мира. 9-й этап. Хольменколлен, Норвегия

Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон) — 1:10.58,3 (0+6)

2. Германия (Марен Хаммершмидт, Денизе Херрман, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) — 14,4 (0+7)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо) — 33,2 (0+8)

9. Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт) — 2.39,3 (1+9)