Шипулин: Хотел доказать, что не халявил дома пока все бегали на Олимпиаде

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал победу в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Слава Богу, что этот ноль в спринте наконец-то появился. Надеюсь, что он не последний в сезоне.

Хотел доказать, что не халявил дома пока все бегали на Олимпиаде. Стараюсь забывать о негативных эмоциях.

Грустно на душе, что не мог воспользоваться шансом на Играх, но время назад не вернуть. Нужно делать то, что от тебя зависит. Надо доказывать, что ты топовый атлет и готов сражаться.

Думал, что буду рвать и метать в Контиолахти. Но запас в лыжном ходе еще есть. Почувствовал, что форма начала чуть падать. Во время межсборья и в Санкт-Петербурге состояние было получше.

Я волновался из-за этого. Надеюсь, что сейчас поймаю кураж. Чувствовалось определенное напряжение. Не мог требовать максимум на последнем круге.

При всем при этом – справился со стрельбой и равномерно прошел по дистанции», — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».