Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жуков: Признание выводов доклада Макларена невозможно

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Жуков
    На фото:Александр Жуков
    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что признание выводов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о существовании допинг-системы в российском спорте невозможно.

    Шляхтин: Положительной динамики в восстановлении ВФЛА в IAAF почти нет

    «Дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) практически выполнена, за исключением двух пунктов. Первый из них – признание выводов доклада Макларена, что произойти не может, потому что там утверждается, что в России существовала поддерживаемая государством система применения допинга, а это не так.

    Доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида прямо говорит, что такой системы не существовало. Поэтому у нас есть противоречие, которое в рамках переговоров с WADA должно быть устранено, WADA настаивает на признании того, чего не было», – сказал Жуков в интервью ТАСС.

    В 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления информатора WADA Григория Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом занималась расследованием вовлеченности Министерства спорта РФ к допинг-скандалу, однако в своем итоговом докладе Шмид заявил, что не нашел подтверждения утверждению, что в России существовала государственная поддержка допинга.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 28/02
    • МОК снял санкции с Олимпийского комитета России
  • 28/02
    • Минспорт не видит угрозы проведению запланированных турниров
  • 28/02
    • Жуков: Все допинг-тесты наших спортсменов были отрицательны
  • 28/02
    • Родченков может подать ответный иск против Прохорова
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Виталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИЕвгений ТрефиловНе хватает МессиСМИ о провале женской сборной России на чемпионате Европы в ШвецииВ России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допинг
    Подробный разбор
  • Триумф «Филадельфии». Первый и особенный
  • В США состоялось самое масштабное событие года
    •
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Монако» отыграется на «Бордо»
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 марта
  • 5,94
    •
  • Не видим причин напрягаться Зидану
  • «Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 3-го марта
  • 1,94
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 12:38
    • Шляхтин: Положительной динамики в восстановлении ВФЛА в IAAF почти нет
  • 00:19
    • Дибаба стала первой на дистанции 3000 м на зимнем чемпионате мира
  • 23:14
    • Ласицкене и Лысенко взяли золото зимнего чемпионата мира
  • 01/03
    • Лапшин не удивлен решению оставить этап КМ в Тюмени
  • 01/03
    • Ефимова не обращалась за юридической помощью в федерацию плавания после задержания
  • 28/02
    • Жуков: Все допинг-тесты наших спортсменов были отрицательны
  • 28/02
    • МОК снял санкции с Олимпийского комитета России
  • 28/02
    • Синицина и Кацалапов готовы заменить Боброву/Соловьева на ЧМ
  • 28/02
    • Минспорт не видит угрозы проведению запланированных турниров
  • 28/02
    • Боброва и Соловьев не примут участия в чемпионате мира
  • 28/02
    • Родченков может подать ответный иск против Прохорова
  • 27/02
    • Горшков: В ФФККР информации о запрете соревнований в России не поступало
  • 27/02
    • ВАДА: федерациям не стоит проводить чемпионаты мира в России
  • 27/02
    • Российский борец лишен серебра ЧМ-2017 из-за допинга
  • 27/02
    • Новым президентом СБР может стать Владимир Драчев
  • 27/02
    • ВАДА может запретить России проводить международные турниры
  • 27/02
    • Фигуристы Астахова и Рогонов заменят Столбову и Климова на чемпионате мира
  • 26/02
    • Сборная Украины не планирует бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
  • 25/02
    • Ласицкене выиграла Мировой тур
  • 24/02
    • Бессеберг: Решение о проведении этапа КМ в Тюмени – окончательное
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ