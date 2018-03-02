Жуков: Признание выводов доклада Макларена невозможно

Глава Олимпийского комитета России (ОКР)заявил, что признание выводов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA)о существовании допинг-системы в российском спорте невозможно.

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«Дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) практически выполнена, за исключением двух пунктов. Первый из них – признание выводов доклада Макларена, что произойти не может, потому что там утверждается, что в России существовала поддерживаемая государством система применения допинга, а это не так.

Доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида прямо говорит, что такой системы не существовало. Поэтому у нас есть противоречие, которое в рамках переговоров с WADA должно быть устранено, WADA настаивает на признании того, чего не было», – сказал Жуков в интервью ТАСС.

В 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления информатора WADA Григория Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом занималась расследованием вовлеченности Министерства спорта РФ к допинг-скандалу, однако в своем итоговом докладе Шмид заявил, что не нашел подтверждения утверждению, что в России существовала государственная поддержка допинга.