Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шляхтин: Положительной динамики в восстановлении ВФЛА в IAAF почти нет

    Легкая атлетика Допинг Олимпизм Вокруг спорта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дмитрий Шляхтин
    На фото:Дмитрий Шляхтин
    Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что положительной динамики в вопросах восстановления организации в правах практически нет.

    ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в связи с допинговыми скандалами в российском спорте. В ноябре 2017 года совет IAAF решил не восстанавливать в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты.

    «Я хочу сказать, что мы себя не предлагаем. В этой ситуации я в большей степени думаю, что время все расставит на свои места. Мы регулярно коммуницируем с рабочей группой, общаемся. Мы знаем, что там определенные течения, вещи, которые нам понятны. К сожалению, пока положительная динамика не сильно там присутствует. Встреча? О чем встречаться, если мы все выполнили, а осталось два условия – признание доклада Макларена и восстановление РУСАДА», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 02/03
    • Жуков: Признание выводов доклада Макларена невозможно
  • 28/02
    • МОК снял санкции с Олимпийского комитета России
  • 28/02
    • Минспорт не видит угрозы проведению запланированных турниров
  • 28/02
    • Жуков: Все допинг-тесты наших спортсменов были отрицательны
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    В России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоЮлия ЛипницкаяСудорожное катание. Липницкой не удается преодолеть трудностиЧто ждет талантливую российскую фигуристку? Ответ ищем в СМИВиталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?Евгения МедведеваОжидаемый триумф лунной девочкиСМИ о победе Евгении Медведевой на чемпионате Европы
    Подробный разбор
  • Триумф «Филадельфии». Первый и особенный
  • В США состоялось самое масштабное событие года
    •
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Монако» отыграется на «Бордо»
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 марта
  • 5,94
    •
  • Не видим причин напрягаться Зидану
  • «Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 3-го марта
  • 1,94
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 13:33
    • Жуков: Признание выводов доклада Макларена невозможно
  • 00:19
    • Дибаба стала первой на дистанции 3000 м на зимнем чемпионате мира
  • 23:14
    • Ласицкене и Лысенко взяли золото зимнего чемпионата мира
  • 01/03
    • Лапшин не удивлен решению оставить этап КМ в Тюмени
  • 01/03
    • Ефимова не обращалась за юридической помощью в федерацию плавания после задержания
  • 28/02
    • Жуков: Все допинг-тесты наших спортсменов были отрицательны
  • 28/02
    • МОК снял санкции с Олимпийского комитета России
  • 28/02
    • Синицина и Кацалапов готовы заменить Боброву/Соловьева на ЧМ
  • 28/02
    • Минспорт не видит угрозы проведению запланированных турниров
  • 28/02
    • Боброва и Соловьев не примут участия в чемпионате мира
  • 28/02
    • Родченков может подать ответный иск против Прохорова
  • 27/02
    • Горшков: В ФФККР информации о запрете соревнований в России не поступало
  • 27/02
    • ВАДА: федерациям не стоит проводить чемпионаты мира в России
  • 27/02
    • Российский борец лишен серебра ЧМ-2017 из-за допинга
  • 27/02
    • Новым президентом СБР может стать Владимир Драчев
  • 27/02
    • ВАДА может запретить России проводить международные турниры
  • 27/02
    • Фигуристы Астахова и Рогонов заменят Столбову и Климова на чемпионате мира
  • 26/02
    • Сборная Украины не планирует бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
  • 25/02
    • Ласицкене выиграла Мировой тур
  • 24/02
    • Бессеберг: Решение о проведении этапа КМ в Тюмени – окончательное
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ