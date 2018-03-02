Шляхтин: Положительной динамики в восстановлении ВФЛА в IAAF почти нет

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)заявил, что положительной динамики в вопросах восстановления организации в правах практически нет.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в связи с допинговыми скандалами в российском спорте. В ноябре 2017 года совет IAAF решил не восстанавливать в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты.

«Я хочу сказать, что мы себя не предлагаем. В этой ситуации я в большей степени думаю, что время все расставит на свои места. Мы регулярно коммуницируем с рабочей группой, общаемся. Мы знаем, что там определенные течения, вещи, которые нам понятны. К сожалению, пока положительная динамика не сильно там присутствует. Встреча? О чем встречаться, если мы все выполнили, а осталось два условия – признание доклада Макларена и восстановление РУСАДА», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».