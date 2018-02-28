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    Родченков может подать ответный иск против Прохорова

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    Михаил Прохоров
    На фото:Михаил Прохоров
    Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора WADA, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обратился с письмом к российскому бизнесмену Михаилу Прохорову, сообщает Yahoo News.

    Ранее российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина при поддержке Прохорова подали иск о клевете в суд Нью-Йорка против Родченкова. При этом Прохоров не единственный, кто оказывает финансовую помощь спортсменкам в судебном процессе.

    Зайцева, Вилухина и Романова подали на Родченкова иск на 30 млн долларов

    В письме юрист просит Прохорова в соответствии с законами США хранить документы, которые могут свидетельствовать о том, что за иском против его клиента стоит российское правительство. Этими документами может быть переписка с «действующими или бывшими чиновниками российского правительства, российскими правоохранительными органами, сотрудниками ФСБ или представителями ОКР».

    Кроме того, Уолден сообщил о возможной подаче встречного иска. Его целью в случае подачи станет разоблачение действий российских властей по запугиванию и нападкам на Родченкова.

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