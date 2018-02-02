Логинов – победитель спринта на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло

Российский биатлонистпобедил в спринте на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло.

Россиянин без промахов преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут 31,2 секунды.

Второе место занял норвежец Фредрик Йесбакк, который с одним промахом уступил лидеру 12,8 секунды.

Замкнул тройку сильнейших француз Симон Фуркад. На его счету один штрафной круг и отставание в одну минуту 20,2 секунды.

Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло

В первую десятку вошли еще два россиянина: Алексей Волков стал четвертым, Дмитрий Малышко – пятым.

Кубок IBU. Валь-Мартелло (Италия). Спринт, 10 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 25.31,2 (0)

2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) +1.12,8 (1)

3. Симон Фуркад (Франция) +1.20,2 (1)

4. Алексей Волков (Россия) +1.21,5 (0)

5. Дмитрий Малышко (Россия) +1.24,9 (2)

19. Пётр Пащенко (Россия) +2.15,2 (2)

31. Семён Сучилов (Россия) +2.39,2 (5)

61. Юрий Шопин (Россия) +4.04,7 (3)