Логинов – победитель спринта на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло

Россиянин без промахов преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут 31,2 секунды.
Второе место занял норвежец Фредрик Йесбакк, который с одним промахом уступил лидеру 12,8 секунды.
Замкнул тройку сильнейших француз Симон Фуркад. На его счету один штрафной круг и отставание в одну минуту 20,2 секунды.
Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло
В первую десятку вошли еще два россиянина: Алексей Волков стал четвертым, Дмитрий Малышко – пятым.
Кубок IBU. Валь-Мартелло (Италия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 25.31,2 (0)
2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) +1.12,8 (1)
3. Симон Фуркад (Франция) +1.20,2 (1)
4. Алексей Волков (Россия) +1.21,5 (0)
5. Дмитрий Малышко (Россия) +1.24,9 (2)
19. Пётр Пащенко (Россия) +2.15,2 (2)
31. Семён Сучилов (Россия) +2.39,2 (5)
61. Юрий Шопин (Россия) +4.04,7 (3)