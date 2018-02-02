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    Логинов – победитель спринта на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло

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    Александр Логинов
    На фото:Александр Логинов
    Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло.

    Россиянин без промахов преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут 31,2 секунды.

    Второе место занял норвежец Фредрик Йесбакк, который с одним промахом уступил лидеру 12,8 секунды.

    Замкнул тройку сильнейших француз Симон Фуркад. На его счету один штрафной круг и отставание в одну минуту 20,2 секунды.

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    В первую десятку вошли еще два россиянина: Алексей Волков стал четвертым, Дмитрий Малышко – пятым.

    Кубок IBU. Валь-Мартелло (Италия). Спринт, 10 км. Мужчины

    1. Александр Логинов (Россия) — 25.31,2 (0)
    2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) +1.12,8 (1)
    3. Симон Фуркад (Франция) +1.20,2 (1)
    4. Алексей Волков (Россия) +1.21,5 (0)
    5. Дмитрий Малышко (Россия) +1.24,9 (2)
    19. Пётр Пащенко (Россия) +2.15,2 (2)
    31. Семён Сучилов (Россия) +2.39,2 (5)
    61. Юрий Шопин (Россия) +4.04,7 (3)

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