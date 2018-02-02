Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло

Российская биатлонисткастала победительницей спринтерской гонки на шестом этапе Кубка IBU) в Валь-Мартелло.

Сливко преодолела дистанцию 7,5 км без промахов на двух огневых рубежах за 25 минут 14,9 секунды.

Еще одна россиянка Анастасия Загоруйко заняла второе место. На ее счету два промаха и отставание в 20 секунд.

Тройку призеров замкнула француженка Энора Латюйер. Она проиграла победительнице 23,1 секунды при двух штрафных кругах.

В первую десятку вошли еще две россиянки: Светлана Миронова и Дарья Виролайнен, ставшие пятой и седьмой соответственно.

Кубок IBU. Мартелль (Италия). Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 25.14,9 (0)

2. Анастасия Загоруйко (Россия) +20,0 (2)

3. Энора Латюйер (Франция) +23,1 (2)

5. Светлана Миронова (Россия) +33,9 (3)

7. Дарья Виролайнен (Россия) +42,9 (3)

29. Кристина Резцова (Россия) +1.48,6 (3)

47. Ирина Услугина (Россия) +2.42,4 (4)