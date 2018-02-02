Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло

Сливко преодолела дистанцию 7,5 км без промахов на двух огневых рубежах за 25 минут 14,9 секунды.
Еще одна россиянка Анастасия Загоруйко заняла второе место. На ее счету два промаха и отставание в 20 секунд.
Тройку призеров замкнула француженка Энора Латюйер. Она проиграла победительнице 23,1 секунды при двух штрафных кругах.
В первую десятку вошли еще две россиянки: Светлана Миронова и Дарья Виролайнен, ставшие пятой и седьмой соответственно.
Кубок IBU. Мартелль (Италия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Виктория Сливко (Россия) — 25.14,9 (0)
2. Анастасия Загоруйко (Россия) +20,0 (2)
3. Энора Латюйер (Франция) +23,1 (2)
5. Светлана Миронова (Россия) +33,9 (3)
7. Дарья Виролайнен (Россия) +42,9 (3)
29. Кристина Резцова (Россия) +1.48,6 (3)
47. Ирина Услугина (Россия) +2.42,4 (4)