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    Хлоя Шевалье победила в гонке преследования на ЧЕ

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    Призеры гонки преследования
    На фото:Призеры гонки преследования
    Француженка Хлоя Шевалье выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Риднауне.

    Шевалье, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, показал результат 29 минут 25,4 секунды.

    Второе место заняла победительница спринта украинка Ирина Варвинец, которая с одним промахом проиграла лидеру 11 секунд.

    Александр Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ в Риднауне

    Третьей стала еще одна француженка Жюлия Симон. Ее отставание от победительницы составило 43,2 секунды.

    Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла седьмое место. Валерия Васнецова – 9-я, Анастасия Загоруйко – 13-я, Виктория Сливко – 16-я, Ирина Старых – 25-я, Анастасия Морозова – 27-я.

    Чемпионат Европы. Риднаун (Италия)
    Гонка преследования, 10 км. Женщины

    1. Хлоя Шевалье (Франция) — 29.25,4 (0)
    2. Ирина Варвинец (Украина) +11,0 (1)
    3. Жюлия Симон (Франция) +43,2 (1)
    7. Светлана Миронова (Россия) +1.14,7 (4)
    9. Валерия Васнецова (Россия) +1.28,8 (2)
    13. Анастасия Загоруйко (Россия) +1.42,0 (3)
    16. Виктория Сливко (Россия) +1.58,2 (4)
    25. Ирина Старых (Россия) +2.53,6 (2)
    27. Анастасия Морозова (Россия) +2.55,6 (3)

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