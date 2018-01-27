Хлоя Шевалье победила в гонке преследования на ЧЕ

Француженкавыиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Риднауне.

Шевалье, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, показал результат 29 минут 25,4 секунды.

Второе место заняла победительница спринта украинка Ирина Варвинец, которая с одним промахом проиграла лидеру 11 секунд.

Александр Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ в Риднауне

Третьей стала еще одна француженка Жюлия Симон. Ее отставание от победительницы составило 43,2 секунды.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла седьмое место. Валерия Васнецова – 9-я, Анастасия Загоруйко – 13-я, Виктория Сливко – 16-я, Ирина Старых – 25-я, Анастасия Морозова – 27-я.

Чемпионат Европы. Риднаун (Италия)

Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Хлоя Шевалье (Франция) — 29.25,4 (0)

2. Ирина Варвинец (Украина) +11,0 (1)

3. Жюлия Симон (Франция) +43,2 (1)

7. Светлана Миронова (Россия) +1.14,7 (4)

9. Валерия Васнецова (Россия) +1.28,8 (2)

13. Анастасия Загоруйко (Россия) +1.42,0 (3)

16. Виктория Сливко (Россия) +1.58,2 (4)

25. Ирина Старых (Россия) +2.53,6 (2)

27. Анастасия Морозова (Россия) +2.55,6 (3)