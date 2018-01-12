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    Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете в Рупольдинге

    Биатлон
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    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

    Команду представляли Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе.

    Второе место заняла сборная Франции в составе Симона Дестье, Кантена Фийона Майе, Мартена Фуркада и Антонина Гюгонна.

    Сборная России стала третьей. В ее составе бежали чемпионы мира-2017 — Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

    Это второй подиум для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого Шипулин в гонке преследования в Анси также стал третьим. Остальные 27 гонок прошли для биатлонистов и биатлонисток без медалей.

    Данная эстафета стала последней для мужчин перед Олимпиадой в Пхенчхане.

    Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг, Германия
    Эстафета 4 х 7,5 км, мужчины

    1. Норвегия (Биркеланн — 1 промах на первом рубеже + 0 промахов на втором рубеже, Т. Бе — 3+0, Свендсен — 0+1, Й. Бе — 0+2) — 1:13.11,1 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
    2. Франция (С. Дестье — 2+1, Фийон Майе — 2+0, М. Фуркад — 0+0, А. Гигонна — 1+0) — отставание 24,9 (0 + 6)
    3. Россия (Волков — 0+1, Цветков — 2+0, Бабиков — 0+0, Шипулин — 0+1) — 53,4 (0 + 4)
    4. Германия (Лессер — 0+0, Долль — 1+3, Пайффер — 1+1, Шемп — 2+2) — 1.26,5 (0 + 10)
    5. Австрия (Комац — 1+0, С. Эдер — 0+0, Ю. Эберхард — 2+2, Ландертингер — 1+0) — 1.39,8 (0 + 6)
    6. Швеция (Стенерсен — 3+0, Самуэльссон — 0+1, Понсилуома — 0+1, Линдстрем — 0+0) — 1.50,6 (0 + 6)

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